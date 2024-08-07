"Не буду отвечать на звонки": Кандидат в вице-президенты США отказался общаться с ВСУ

Кандидат в вице-президенты Соединённых Штатов от Республиканской партии, сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс не захотел общаться с высокопоставленными представителями Вооружённых сил Украины, когда они звонили ему по поводу блокирования в Конгрессе США поддержки киевскому режиму. Соответствующую информацию распространила газета The Washington Post (WP).

Издание сообщает, что в распоряжении её корреспондентов оказалась переписка американского политического деятеля с бизнесменом Чарльзом Джонсоном, который настойчиво продвигает правые теории заговора. Осенью прошлого года они обсуждали блокирование республиканцами бюджетных ассигнований для оказания поддержки украинским властям, после чего кандидат в вице-президенты США рассказал о звонках с Украины.

"Приятель, я даже не буду отвечать на звонки с Украины. Ко мне обратились два очень высокопоставленных парня. Глава их разведки. Глава ВВС. Скулили по поводу (передачи ВСУ истребителей. — Прим. Life.ru) F-16", — заявил Вэнс по поводу звонков из Киева.