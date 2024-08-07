"Никогда в жизни!": Кейт Уинслет отказалась скрывать складки на животе во время съёмок
Звезда Голливуда Кейт Уинслет отказалась прятать свой неидеальный живот в кадре
Актриса Кейт Уинслет. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katewinsletofficially
Знаменитая голливудская актриса Кейт Уинслет стала героиней нового выпуска журнала Harper's Bazaar. Помимо прочего, она рассказала журналистам этого издания, как отказалась прятать складки на животе во время съёмок своего последнего фильма.
Речь идёт о кинокартине про военного фотографа Ли Миллер, в котором снимается 48-летняя деятельница киноискусств. Во время съёмок звезда получила бестактное замечание от своего коллеги, после чего дала ему отпор.
"Есть эпизод, где Ли сидит на скамейке в бикини. Один из членов съёмочной группы подошёл между дублями и сказал: "Вам стоит выпрямиться". И я ответила: "Чтобы вы не видели складок на моём животе? Да никогда в жизни! Я специально их показываю, понимаешь?" — поделилась Уинслет этой историей.
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