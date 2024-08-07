"Никогда в жизни!": Кейт Уинслет отказалась скрывать складки на животе во время съёмок

Знаменитая голливудская актриса Кейт Уинслет стала героиней нового выпуска журнала Harper's Bazaar. Помимо прочего, она рассказала журналистам этого издания, как отказалась прятать складки на животе во время съёмок своего последнего фильма.

Речь идёт о кинокартине про военного фотографа Ли Миллер, в котором снимается 48-летняя деятельница киноискусств. Во время съёмок звезда получила бестактное замечание от своего коллеги, после чего дала ему отпор.

"Есть эпизод, где Ли сидит на скамейке в бикини. Один из членов съёмочной группы подошёл между дублями и сказал: "Вам стоит выпрямиться". И я ответила: "Чтобы вы не видели складок на моём животе? Да никогда в жизни! Я специально их показываю, понимаешь?" — поделилась Уинслет этой историей.