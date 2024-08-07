Во Франции скончался экс-ведущий "Форт Боярда" Патрис Лаффон

В возрасте 84 лет во Франции скончался бывший ведущий передачи "Форт Боярд" Патрис Лаффон. Новость об этом печальном событии 7 августа распространила радиостанция Fance Bleu.

Журналисты рассказали, что он умер в своём доме в коммуне Оппед, расположенной в департаменте Воклюз на юге Франции. Предварительной причиной смерти был назван сердечный приступ.

Супруга экс-ведущего вызвала для него скорую помощь, однако усилия врачей оказались тщетны. Стоит отметить, что Патрису Лаффону, который являлся отцом актрисы Аксель Лаффон и издателя Робера Лаффона, 21 августа могло бы исполниться 85 лет.

Это событие также прокомментировал французский лидер Эмманюэль Макрон. Глава Пятой Республики напомнил, что бывший ведущий передачи "Форт Боярд" собирал целые семьи перед телевизором.