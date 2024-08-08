Вашингтон запросит у ВСУ разъяснения о целях вылазки в Курскую область

Вашингтон проявляет заинтересованность в недавних событиях в Курской области, вызвавших внимание международного сообщества. На регулярном брифинге в Белом доме пресс-секретарь Карин Жан-Пьер сообщила о планах администрации США выяснить детали украинской операции в этом регионе.

"Мы, конечно, видели сообщения [об этом]. Так что мы обратимся к украинским вооружённым силам, чтобы получить больше информации об их целях", — отметила пресс-секретарь, комментируя реакцию президента США Джо Байдена на произошедшее.

Она подчеркнула, что администрация США не была осведомлена о вылазке заранее. Отвечая на вопрос о возможной эскалации конфликта из-за применения американского оружия в Курской области, представитель Белого дома уклонилась от гипотетических обсуждений.