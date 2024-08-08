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8 августа, 00:16

"Ни критики, ни сожаления": Антонов назвал реакцию США на атаку ВСУ в Курской области возмутительной

Посол Антонов: Реакция США на атаку ВСУ в Курской области воистину возмутительна

Посол Россия в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал недавние заявления властей Соединённых Штатов по поводу атаки Вооружённых сил Украины на Курскую область. Как следует из слов главы российской дипмиссии в США, опубликованных в телеграм-канале посольства, реакция американцев воистину возмутительна.

"Публичные заявления американских властей в ответ на провокационную выходку киевских головорезов на территории РФ воистину возмутительны. В очередной раз от чиновников не прозвучало ни слов критики в адрес своих клиентов, ни сожаления в отношении жертв трагедии", — заявил дипломат.

Он также подчеркнул, что действия киевского режима представляют собой очевидную террористическую акцию, в рамках которой никто не скрывает, что орудием убийства простых россиян стало американское оружие. Антонов убеждён, что удары по различным социальным объектам и жилым домам на территории РФ нельзя признавать правом на самооборону.

Посол отметил, что провокация в Курской области связана с печальным для Киева положением дел на фронте. Он выразил уверенность в том, что никто из террористов не уйдет от возмездия, а границы России — священны.

Вашингтон запросит у ВСУ разъяснения о целях вылазки в Курскую область
Вашингтон запросит у ВСУ разъяснения о целях вылазки в Курскую область

Напомним, что официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер недавно сообщил, что атака Вооружённых сил Украины в Курской области не нарушает запретов Соединённых Штатов на использование американского оружия. По его словам, действия украинских войск соответствуют принципам Вашингтона относительно применения вооружения.

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Telegram / Embassy of Russia in the USA / Посольство РФ в США

Алексей Соловьёв
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