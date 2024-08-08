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8 августа, 01:20

СМИ-иноагенты обратили внимание на успешную работу RT в Африке

СМИ-иноагент "Голос Америки"* отметил успешную работу RT в Африке

СМИ-иноагенты обратили внимание на рекламную кампанию RT в Африке о борьбе с колониализмом. Так, "Голос Америки"* по этому поводу сообщил, что российскому телеканалу удалось успешно закрепиться на Африканском континенте.

В материале утверждается, что для этого RT активно использует "мнение" о том, что Россия никогда не была колониальной державой. Также в ход идёт нарратив о том, что Советский Союз во времена своего существования помогал многим африканским государствам в борьбе против колониального господства.

Помимо того, журналисты сообщили, что в Африке находятся люди, которым такие идеи по душе. Они установили это, изучив африканский сегмент социальной сети Х, где местные жители делятся своими пророссийскими и антизападными настроениями.

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RT выпустил фильм "Крокус. Общая боль" о героях, спасавших людей при теракте

Ранее Life.ru писал, что израильские военные взорвали входную дверь офиса RT Arabic в Газе. Военнослужащие Армии обороны Израиля использовали это помещение в качестве штаба для операций обстрела больницы "Аль-Шифа".

* Радиостанция внесена Минюстом в реестр СМИ – иностранных агентов.

Обложка ©

Pixabay / Raphealny

Алексей Соловьёв
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