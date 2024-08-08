Нарышкин раскрыл, чем займутся вернувшиеся после обмена россияне

1 августа Россия провела крупнейший со времён СССР обмен заключёнными с Западом — на Родину вернулись восемь россиян. Как рассказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, им предстоит небольшой отдых перед тем, как они снова начнут трудовую деятельность.

"Мы встретили своих коллег, они на родной земле. Им нужно будет немножко отдохнуть и продолжить работу," — политик отметил в беседе с РИА "Новости". Это заявление было сделано в контексте последствий обмена заключёнными, который состоялся в Турции.