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7 августа, 06:37

"Знаковое событие": В Москве долго ждали обмена заключёнными, заявил Нарышкин

Нарышкин: Россия ждала обмен заключенными более полутора лет

Россияне, вернувшиеся домой в рамках обмена, Сергей Нарышкин и Владимир Путин (слева-направо). Обложка © kremlin.ru

Россияне, вернувшиеся домой в рамках обмена, Сергей Нарышкин и Владимир Путин (слева-направо). Обложка © kremlin.ru

Обмен заключёнными с НАТО ждали в Москве год и семь месяцев. В итоге это стало знаковым событием, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин с беседе с РИА "Новости".

"Мы, конечно, ждали этого события долгих год и семь месяцев. И для службы это знаковое событие", — прокомментировал Нарышкин.

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Напомним, 1 августа в Россию вернулись граждане в результате обмена с Западом. В список приехавших вошли отбывавший пожизненный срок в Германии Вадим Красиков, а также Роман Селезнёв, Владислав Клюшин, Артём и Анна Дульцевы, Михаил Микушин, Павел Рубцов и Вадим Конощёнок, которых обвиняли в сотрудничестве с российскими спецслужбами. В аэропорту вернувшихся лично встретил глава государства Владимир Путин.

Николай Рюмин
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