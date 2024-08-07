"Знаковое событие": В Москве долго ждали обмена заключёнными, заявил Нарышкин
Нарышкин: Россия ждала обмен заключенными более полутора лет
Россияне, вернувшиеся домой в рамках обмена, Сергей Нарышкин и Владимир Путин (слева-направо). Обложка © kremlin.ru
Обмен заключёнными с НАТО ждали в Москве год и семь месяцев. В итоге это стало знаковым событием, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин с беседе с РИА "Новости".
"Мы, конечно, ждали этого события долгих год и семь месяцев. И для службы это знаковое событие", — прокомментировал Нарышкин.
Напомним, 1 августа в Россию вернулись граждане в результате обмена с Западом. В список приехавших вошли отбывавший пожизненный срок в Германии Вадим Красиков, а также Роман Селезнёв, Владислав Клюшин, Артём и Анна Дульцевы, Михаил Микушин, Павел Рубцов и Вадим Конощёнок, которых обвиняли в сотрудничестве с российскими спецслужбами. В аэропорту вернувшихся лично встретил глава государства Владимир Путин.