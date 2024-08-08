В России появится приложение для обнаружения взрывных устройств

Российские специалисты разрабатывают приложение "Менеджер минных полей" (ММП). Этой новостью с корреспондентами газеты "Известия" поделились в компании-разработчике НПО "Двина".

Там сообщили, что эту программу можно будет установить на устройства с операционной системой Android. ММП позволит военнослужащим видеть то, насколько местность засорена взрывоопасными предметами.

Генеральный директор НПО "Двина" Владимир Орлов рассказал журналистам, что военные на фронте сами смогут отмечать в приложении какой-либо обнаруженный взрывоопасный предмет или даже целое минное поле. Чтобы помечать различные типы мин, разработчики добавили в ММП набор специальных маркеров.

Таким образом командир подразделения или отдельный его боец сможет нанести на устройстве границы опасных зон и указать типы мин, которые там находятся. Это, по словам гендиректора компании, поможет идущим следом военным, а также расчищающим местность сапёрам.

"Кроме того, можно пометить ту или иную местность как безопасную или разминированную", — заявил Орлов.

Издание также узнало, что данное приложение не ограничивается каким-либо районом или регионом. Согласно предоставленным сведениям, имеющие соответствующие доступы военнослужащие в перспективе смогут получить из ММП необходимую информацию в любой точке планеты.

Эту новость также прокомментировал военный эксперт Юрий Лямин. Он считает, что такая разработка напрашивалась давно, а ещё она облегчит работу российским бойцам.

"В зоне проведения спецоперации большая плотность минных полей, практически вся местность в местах боёв засорена взрывоопасными предметами в той или иной степени", — сообщил собеседник "Известий", подчеркнув, что осведомлённость о местности поможет сохранить жизни военным.