Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ в Курской области
Минобороны РФ: В Курской области уничтожена боевая машина пехоты Bradley
Министерство обороны России представило зрелищные кадры, запечатлевшие процесс уничтожения военной техники ВСУ в Курской области. На них видно, как барражирующие боеприпасы "Ланцет" эффективно справляются с целями, включая американские БМП Bradley и бронемашины "Казак".
Кадры поражения техники ВСУ снарядами "Ланцет" на границе Курской области. Видео © Telegram / Zvezdanews
На обнародованном видео показано, как российские дроны "Ланцет" успешно уничтожают американскую Bradley, боевую бронированную машину "Казак", бронетранспортёр и другую технику ВСУ на выявленных огневых позициях. Эти кадры демонстрируют точность и эффективность применения новых боеприпасов в реальных условиях.
Ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлён процесс уничтожения польской самоходной артиллерийской установки Krab, находящейся на вооружении ВСУ, в приграничной зоне Курской области. На кадрах видно, как российские военнослужащие при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожают САУ, обнаруженную на замаскированной огневой позиции.
Telegram / Zvezdanews