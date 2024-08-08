Министерство обороны России представило зрелищные кадры, запечатлевшие процесс уничтожения военной техники ВСУ в Курской области. На них видно, как барражирующие боеприпасы "Ланцет" эффективно справляются с целями, включая американские БМП Bradley и бронемашины "Казак".

Кадры поражения техники ВСУ снарядами "Ланцет" на границе Курской области. Видео © Telegram / Zvezdanews

На обнародованном видео показано, как российские дроны "Ланцет" успешно уничтожают американскую Bradley, боевую бронированную машину "Казак", бронетранспортёр и другую технику ВСУ на выявленных огневых позициях. Эти кадры демонстрируют точность и эффективность применения новых боеприпасов в реальных условиях.