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8 августа, 04:40

В Москве против экс-учителя Академии художеств завели новое дело

РИА "Новости": Против обвиняемого в педофилии экс-учителя МЦХШ завели новое дело

В отношении бывшего учителя Московской центральной художественной школы (МЦХШ) при Российской академии художеств Виктора Елизарова завели новое уголовное дело. Как рассказал РИА "Новости" источник в силовых структурах, теперь его подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетней.

"В ходе расследования были установлены новые факты сексуального насилия в отношении несовершеннолетней девочки. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", — сообщил собеседник информагентства.

Выпускница элитной художественной школы в Москве рассказала о домогательствах учителя
Выпускница элитной художественной школы в Москве рассказала о домогательствах учителя

Напомним, что ещё в 2021 году Хамовнический суд Москвы заочно арестовал учителя Российской академии художеств Виктора Елизарова, после того как от его бывших учениц ранее поступили жалобы на сексуальные домогательства. Мужчину обвиняют в совершении деяний, предусмотренных ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух и более лиц). В 2023 году он был задержан в Азербайджане и доставлен в Россию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Digital-Photodesign

Алексей Соловьёв
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