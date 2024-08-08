В Москве против экс-учителя Академии художеств завели новое дело

В отношении бывшего учителя Московской центральной художественной школы (МЦХШ) при Российской академии художеств Виктора Елизарова завели новое уголовное дело. Как рассказал РИА "Новости" источник в силовых структурах, теперь его подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетней.

"В ходе расследования были установлены новые факты сексуального насилия в отношении несовершеннолетней девочки. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", — сообщил собеседник информагентства.

Напомним, что ещё в 2021 году Хамовнический суд Москвы заочно арестовал учителя Российской академии художеств Виктора Елизарова, после того как от его бывших учениц ранее поступили жалобы на сексуальные домогательства. Мужчину обвиняют в совершении деяний, предусмотренных ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух и более лиц). В 2023 году он был задержан в Азербайджане и доставлен в Россию.