Медведев направил соболезнования Ким Чен Ыну после наводнения в КНДР

В результате недавнего наводнения, охватившего часть КНДР, заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев направил официальное письмо с соболезнованиями Ким Чен Ыну. В своём обращении политик выразил глубокое сожаление по поводу бедствий, затронувших северо-западные регионы страны, и пожелал скорейшего восстановления для пострадавших.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), в своём письме лидер "Единой России" подчеркнул, что внимательно следит за ситуацией и искренне сопереживает народу КНДР в это трудное время. Он отметил важность поддержки и солидарности между странами в условиях природных катастроф.

Ранее в КНДР Ким Чен Ын лично вмешался в эвакуацию жителей, оказавшихся под угрозой из-за наводнения. После того как река Амноккан вышла из берегов 27 июля, затопив территории вокруг города Синыйджу и провинции Пхёнан-Пукто, лидер прибыл в пострадавший район на следующий день. Он руководил спасательной операцией, в которой участвовали более 10 вертолётов и судов, эвакуирував в итоге почти пять тысяч человек.