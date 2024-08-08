Пилота нашли живым внутри упавшего у вулкана на Камчатке туристического вертолёта
В опрокинувшемся на Камчатке вертолёте был только пилот, он выжил
В вертолёте Robinson, завалившемся набок у подножия вулкана Малый Семячик на Камчатке, найден пилот. Он был единственным на борту. По предварительной информации оперативных служб, он не пострадал.
"На борту был один человек, пилот. Помощь ему не понадобилась", — рассказал собеседник ТАСС.
Пилот смог сам выбраться из кабины и выйти к геологам, которые находились в этом районе. В оперативных службах уточнили, что летательный аппарат, по предварительным данным, упал на бок при посадке.
Утром 8 августа у подножия вулкана Малый Семячик на Камчатке нашли перевёрнутый вертолёт, на котором перевозили туристов. Спасатели выдвинулись на место происшествия сразу после получения информации.