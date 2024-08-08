Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 03:59

Под вулканом на Камчатке найден перевёрнутый вертолёт

Под камчатским вулканом Малый Семячик найден упавший на бок вертолёт Robinson

Вертолёт Robinson. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Popova Valeriya

Вертолёт Robinson. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Popova Valeriya

Под камчатским вулканом Малый Семячик обнаружен завалившийся на бок вертолёт Robinson. По данным aif.ru, к месту происшествия выехали спасатели.

Как сообщает источник издания, вертолёт перевозил туристов, информации об их состоянии нет. Официального подтверждения данных сведений пока не поступало.

Опубликовано видео с места крушения самолёта в Приморье, где разбились супруги из Омска
Опубликовано видео с места крушения самолёта в Приморье, где разбились супруги из Омска

Ранее в Якутии пропал вертолёт Robinson R44 II, при этом он успел подать аварийный сигнал. На борту находилось четыре человека, включая пилота. Борт искали несколько дней и обнаружили 22 июля. Пилот и три пассажира погибли.

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров