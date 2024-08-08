Под вулканом на Камчатке найден перевёрнутый вертолёт
Под камчатским вулканом Малый Семячик найден упавший на бок вертолёт Robinson
Вертолёт Robinson. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Popova Valeriya
Под камчатским вулканом Малый Семячик обнаружен завалившийся на бок вертолёт Robinson. По данным aif.ru, к месту происшествия выехали спасатели.
Как сообщает источник издания, вертолёт перевозил туристов, информации об их состоянии нет. Официального подтверждения данных сведений пока не поступало.
Ранее в Якутии пропал вертолёт Robinson R44 II, при этом он успел подать аварийный сигнал. На борту находилось четыре человека, включая пилота. Борт искали несколько дней и обнаружили 22 июля. Пилот и три пассажира погибли.