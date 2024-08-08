Под вулканом на Камчатке найден перевёрнутый вертолёт

Под камчатским вулканом Малый Семячик обнаружен завалившийся на бок вертолёт Robinson. По данным aif.ru, к месту происшествия выехали спасатели.

Как сообщает источник издания, вертолёт перевозил туристов, информации об их состоянии нет. Официального подтверждения данных сведений пока не поступало.