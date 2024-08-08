Москвич умер в больнице в страшных муках после попытки самоубийства в МФЦ

61-летний москвич Сергей С., который пытался покончить с собой на глазах у посетителей МФЦ по району Ясенево на Новоясенневском проспекте, умер в больнице. Как стало известно SHOT, врачи неделю боролись за его жизнь, но 7 августа он скончался.