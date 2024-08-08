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8 августа, 06:23

Москвич умер в больнице в страшных муках после попытки самоубийства в МФЦ

Умер москвич, который пытался покончить с собой на глазах у посетителей МФЦ

61-летний москвич Сергей С., который пытался покончить с собой на глазах у посетителей МФЦ по району Ясенево на Новоясенневском проспекте, умер в больнице. Как стало известно SHOT, врачи неделю боролись за его жизнь, но 7 августа он скончался.

Ранее сообщалось, что посетитель МФЦ по району Ясенево на Новоясенневском проспекте причинил себе вред, на место вызвали экстренные службы. В центр, предварительно, Сергей пришёл пьяным. Во время госпитализации, по словам очевидцев, он пел песни и кричал, что не надо сдаваться.

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Андрей Бражников
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