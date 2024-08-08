Легковушка опрокинула автобус с пассажирами в Ступине, пострадали 5 человек
Микроавтобус с пассажирами попал в ДТП в Ступине, пострадали 5 человек
Место ДТП с пассажирским автобусом в Ступине. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция
Пять человек пострадали в результате серьёзной аварии с пассажирским автобусом, которая произошла на 95 километре автодороги М-4 "Дон" в сторону Москвы в подмосковном городском округе Ступино. Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции уже начали проверку обстоятельств ДТП.
"Водитель, управляя автомашиной "Хонда", совершил попутное столкновение с микроавтобусом "Мерседес", в котором находилось 15 пассажиров. От удара он опрокинулся на бок, в результате чего пять человек получили телесные повреждения", — рассказали в подмосковной полиции предварительную версию.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые проверки, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее Life.ru рассказал о том, что похожее ДТП произошло на Жулебинской эстакаде в Москве. В результате аварии с участием микроавтобуса Fiat и поливомоечного КамАЗа погиб один человек — водитель. Он оказался придавлен в салоне во время столкновения.