Легковушка опрокинула автобус с пассажирами в Ступине, пострадали 5 человек

Пять человек пострадали в результате серьёзной аварии с пассажирским автобусом, которая произошла на 95 километре автодороги М-4 "Дон" в сторону Москвы в подмосковном городском округе Ступино. Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции уже начали проверку обстоятельств ДТП.

"Водитель, управляя автомашиной "Хонда", совершил попутное столкновение с микроавтобусом "Мерседес", в котором находилось 15 пассажиров. От удара он опрокинулся на бок, в результате чего пять человек получили телесные повреждения", — рассказали в подмосковной полиции предварительную версию.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые проверки, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.