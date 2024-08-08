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8 августа, 07:54

"Стальной купол" над Турцией собрались усилить российским С-400

Hürriyet: Турция может подключить ЗРК С-400 из России к национальной системе ПВО

Турция может подключить российский зенитный ракетный комплекс С-400 в разрабатываемую национальную многоуровневую систему ПВО "Стальной купол". Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на экспертов.

"С-400 также могут быть включены в эту систему. Поскольку это наша собственная национальная система, мы можем подключить и С-400" — высказался аналитик по вопросам безопасности Туран Огуз.

Турецкий "Стальной купол" является более комплексной системой ПВО, чем израильский "Железный купол". Идею подключения уже обсудили на недавнем заседании ведомств по оборонной промышленности под председательством президента Турции Тайипа Эрдогана. Авторы отмечают что, помимо стратегических целей, "Стальной купол" призван полностью обеспечить воздушную безопасность республики и как можно быстрее уничтожить возможные угрозы за её пределами.

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Ранее Life.ru рассказал о том, что российские ЗРК С-400 сбили 80% целей на учениях ВВС Индии. В результате манёвров с участием истребителей ЗРК удалось условно уничтожить большую часть самолётов и обратить остальные силы в бегство.

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Wikipedia

Наталья Афонина
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