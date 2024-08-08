"Стальной купол" над Турцией собрались усилить российским С-400

Турция может подключить российский зенитный ракетный комплекс С-400 в разрабатываемую национальную многоуровневую систему ПВО "Стальной купол". Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на экспертов.

"С-400 также могут быть включены в эту систему. Поскольку это наша собственная национальная система, мы можем подключить и С-400" — высказался аналитик по вопросам безопасности Туран Огуз.

Турецкий "Стальной купол" является более комплексной системой ПВО, чем израильский "Железный купол". Идею подключения уже обсудили на недавнем заседании ведомств по оборонной промышленности под председательством президента Турции Тайипа Эрдогана. Авторы отмечают что, помимо стратегических целей, "Стальной купол" призван полностью обеспечить воздушную безопасность республики и как можно быстрее уничтожить возможные угрозы за её пределами.