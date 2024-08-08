Рогов распространил информацию о покушении на министра обороны Украины

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов заявил, что на министра обороны Украины Рустема Умерова якобы совершено покушение. По словам Рогова, об этом сообщил некий украинский блогер, поэтому информация нуждается в подтверждении.

"Очень надеюсь, что правда! Поступает информация, что на министра обороны ЗеРейха Рустема Умерова произошло покушение. В Киеве — рядом с ним сработало взрывное устройство, министра увезли на скорой", — написал Рогов в телеграм-канале.

О состоянии Умерова ничего не сообщается, также нет никаких официальных подтверждений.