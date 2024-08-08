В Петербурге 25-летнюю девушку обнаружили истерзанной ножом после вписки с запрещёнкой
В Петербурге найдено тело изрезанной девушки
В Санкт-Петербурге изрезанное тело 25-летней девушки нашли к квартире после бурной вечеринки с запрещёнными веществами. Как пишет "Mash на Мойке", предполагаемые убийцы могли сбежать по водостоку.
Погибшую нашёл приятель: он забил тревогу, когда знакомая перестала выходить на связь, и пошёл к ней в квартиру. Внутри он увидел страшную картину: всё было в крови.
По предварительным данным, девушка устроила дома тусовку с наркотиками и пригласила нескольких молодых людей. Гости сейчас являются главными подозреваемыми, их ищут.
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