В Петербурге 25-летнюю девушку обнаружили истерзанной ножом после вписки с запрещёнкой

В Санкт-Петербурге изрезанное тело 25-летней девушки нашли к квартире после бурной вечеринки с запрещёнными веществами. Как пишет "Mash на Мойке", предполагаемые убийцы могли сбежать по водостоку.

Погибшую нашёл приятель: он забил тревогу, когда знакомая перестала выходить на связь, и пошёл к ней в квартиру. Внутри он увидел страшную картину: всё было в крови.

По предварительным данным, девушка устроила дома тусовку с наркотиками и пригласила нескольких молодых людей. Гости сейчас являются главными подозреваемыми, их ищут.