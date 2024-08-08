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8 августа, 08:07

В Петербурге 25-летнюю девушку обнаружили истерзанной ножом после вписки с запрещёнкой

В Петербурге найдено тело изрезанной девушки

В Санкт-Петербурге изрезанное тело 25-летней девушки нашли к квартире после бурной вечеринки с запрещёнными веществами. Как пишет "Mash на Мойке", предполагаемые убийцы могли сбежать по водостоку.

Погибшую нашёл приятель: он забил тревогу, когда знакомая перестала выходить на связь, и пошёл к ней в квартиру. Внутри он увидел страшную картину: всё было в крови.

По предварительным данным, девушка устроила дома тусовку с наркотиками и пригласила нескольких молодых людей. Гости сейчас являются главными подозреваемыми, их ищут.

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А ранее Life.ru рассказывал, как жительница Краснодара убила свою двухлетнюю дочку из-за проблем с деньгами. Сначала она пыталась задушить девочку, но в итоге её утопила. Затем женщина отправила бывшему фото их мёртвой дочери.

Обложка ©

Freepik.com

Александра Вишнякова
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