Россиянин вырвал девочку из лап соседа-насильника в общежитии В Нижнем Новгороде мужчина спас 15-летнюю девушку, на которую напал маньяк 8 августа, 08:58 В Нижнем Новгороде мужчина изнасиловал девушку-подростка. Обложка © freepik

В Нижнем Новгороде 28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал в общежитии девятиклассницу, спасти девушку смог подоспевший на крики сосед. Об этом пишет NewsNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Всё произошло вечером 3 августа в доме на улице Мончегорская. Подозреваемый набросился на 15-летнюю девочку в комнате общежития. Пострадавшая начала отчаянно звать на помощь. На её крики прибежал сосед, он смог оттащить пьяного мужчину и позвонил в полицию. Сейчас проводится проверка по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый уже был судим, он проходил по статье "Грабёж".

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 17-летнюю девушку изнасиловал парень с сайта знакомств. Как выяснилось, 33-летний Денис пригласил подростка к себе в бытовку на улице Пушкинской, напоил водкой и склонил к интимным отношениям, несмотря на сопротивление потерпевшей.

Авторы Татьяна Миссуми