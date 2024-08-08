Психолог объяснил, кто чаще испытывает испанский стыд и кринж

Чувство, известное как испанский стыд, часто испытывают люди, склонные к самокритике. Неловкие ситуации, произошедшие с другими людьми, бросают в жар и заставляют ощущать смущение. Об этом заявил клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с "Газетой.ru".

Основной причиной возникновения испанского стыда он называет способность человека сопереживать. Ярче всего это чувство проявляется не в приватной обстановке, а на улице или вечеринке, где есть много свидетелей.

"Социальные нормы, принятые в обществе, накладывают определенные ожидания на поведение каждого человека. Когда на глазах происходит разрыв шаблона в отношении поведения, окружающие могут испытывать чувство стыда", — отметил психолог.

Он подчеркнул, что полностью изжить в себе испанский стыд невозможно. Однако можно снизить интенсивность этого состояния, включив критическое мышление и поменяв отношение к происходящему.

"Понимая, что ситуации зачастую преувеличены нашими внутренними ощущениями, будет легче охладить свои эмоции и посмотреть на действия других людей отстраненно", — резюмировал психолог.