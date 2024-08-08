Житель Подмосковья облил возлюбленную жидкостью для розжига и поджёг

Житель подмосковного Лосино-Петровского облил возлюбленную жидкостью для розжига и поджёг. Пострадавшая в реанимации.

По данным SHOT, 36-летний Максим поссорился с девушкой и в порыве гнева схватил жидкость для розжига углей, вылил на Наталью и поджёг. У женщины вспыхнули волосы, затем пламя перекинулось на лицо и тело.

Сейчас пострадавшая в тяжёлом состоянии. Кроме страшных ожогов около 40% тела, у неё подозрение на сотрясение и черепно-мозговую травму. Проверяется версия, что мужчина сначала избил её и только потом поджёг. После задержания выяснилось, что нападавший был под веществами.