Житель Подмосковья облил возлюбленную жидкостью для розжига и поджёг
Житель подмосковного Лосино-Петровского облил возлюбленную жидкостью для розжига и поджёг. Пострадавшая в реанимации.
По данным SHOT, 36-летний Максим поссорился с девушкой и в порыве гнева схватил жидкость для розжига углей, вылил на Наталью и поджёг. У женщины вспыхнули волосы, затем пламя перекинулось на лицо и тело.
Сейчас пострадавшая в тяжёлом состоянии. Кроме страшных ожогов около 40% тела, у неё подозрение на сотрясение и черепно-мозговую травму. Проверяется версия, что мужчина сначала избил её и только потом поджёг. После задержания выяснилось, что нападавший был под веществами.
В ранее в Бердске Новосибирской области было раскрыто преступление, которое шокировало местных жителей. Бывший сожитель сжёг 23-летнюю девушку. Сначала пожарные считали, что это несчастный случай, однако трагедия вскоре стала выглядеть как жестокое убийство. Ключевым в раскрытии преступления оказалось предсмертное сообщение жертвы.