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8 августа, 10:30

Житель Подмосковья облил возлюбленную жидкостью для розжига и поджёг

Житель подмосковного Лосино-Петровского облил возлюбленную жидкостью для розжига и поджёг. Пострадавшая в реанимации.

По данным SHOT, 36-летний Максим поссорился с девушкой и в порыве гнева схватил жидкость для розжига углей, вылил на Наталью и поджёг. У женщины вспыхнули волосы, затем пламя перекинулось на лицо и тело.

Сейчас пострадавшая в тяжёлом состоянии. Кроме страшных ожогов около 40% тела, у неё подозрение на сотрясение и черепно-мозговую травму. Проверяется версия, что мужчина сначала избил её и только потом поджёг. После задержания выяснилось, что нападавший был под веществами.

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В ранее в Бердске Новосибирской области было раскрыто преступление, которое шокировало местных жителей. Бывший сожитель сжёг 23-летнюю девушку. Сначала пожарные считали, что это несчастный случай, однако трагедия вскоре стала выглядеть как жестокое убийство. Ключевым в раскрытии преступления оказалось предсмертное сообщение жертвы.

Обложка ©

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Александра Вишнякова
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