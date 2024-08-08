Россиянка раскрыла, как на Олимпиаде в Париже относятся к волонтёрам из РФ

Волонтёр Олимпийских игр в Париже Алина Кравчук рассказала, что к сотрудникам из России там относятся без негатива. По её словам, для работы россиян на Олимпиаде никаких ограничений не было.

"Из России только я. Все были внимательны друг другу, по-настоящему дружелюбны и отзывчивы. Негативного отношения к себе я не заметила", — рассказала Кравчук в беседе с РБК, отметив, что в качестве добровольцев на соревнования приехали люди из Бразилии, Германии, Италии, Испании, Португалии, США и Франции.

По её словам, при подаче документов на визу она познакомилась с другой россиянкой, которая также ехала волонтёром, однако позже они потеряли связь.