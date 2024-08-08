Россиянка раскрыла, как на Олимпиаде в Париже относятся к волонтёрам из РФ
Волонтёр из России заявила, что на Олимпиаде-2024 относятся к ней без негатива
Волонтёр Олимпийских игр в Париже Алина Кравчук рассказала, что к сотрудникам из России там относятся без негатива. По её словам, для работы россиян на Олимпиаде никаких ограничений не было.
"Из России только я. Все были внимательны друг другу, по-настоящему дружелюбны и отзывчивы. Негативного отношения к себе я не заметила", — рассказала Кравчук в беседе с РБК, отметив, что в качестве добровольцев на соревнования приехали люди из Бразилии, Германии, Италии, Испании, Португалии, США и Франции.
По её словам, при подаче документов на визу она познакомилась с другой россиянкой, которая также ехала волонтёром, однако позже они потеряли связь.
Напомним, что не всех желающих пустили на французские Игры. Так, например, Париж запретил некоторым российским журналистам освещать проведение Олимпийских игр. Как отмечал глава МВД страны, спецслужбы проверили около 960 тысяч досье, в которые кроме репортёров входили волонтёры, работники стадионов, а также члены спортивных делегаций. Особый отказ получили 4340 человек.
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