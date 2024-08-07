Олимпиада в Париже
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6 августа, 23:03

Захарова призналась, что ностальгирует по "нормальности" на Олимпийских играх

Захарова: Олимпийские игры превратились в арену для навязывания идеологий

Официальный представитель Министерства иностранных дел России, Мария Захарова, в интервью "Газете.ru" выразила тоску по прежним временам Олимпийских игр. По её мнению, современная Олимпиада стала жертвой западного либерализма, который, по её словам, превращает спортивное событие в поле для пропаганды болезненных идей и извращений.

Представитель МИД заметила, что в последние годы Олимпийские игры утратили свой первоначальный олимпийский дух. Сравнивая нынешние игры с теми, что проводились ранее, она отметила, что сегодня спорт всё больше политизируется, а атмосфера соревнований претерпела значительные изменения.

"У меня есть ностальгия не по Олимпийским играм в том или ином городе или стране, а ностальгия по нормальности, по тому миру, который не исключал противоречий и соперничества, но не выпадал за грань безумия" — сказала она.

По её мнению, нынешнее состояние Олимпийских игр в Париже отличается от тех времен, когда спорт был средоточием честной конкуренции и позитивного духа.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже высказывалась об открытии Олимпийских игр в Париже. Кроме того, она с иронией отреагировала на восторженное заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о церемонии открытия Олимпиады в Париже.

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Telegram / МИД России

Кирилл Сосновских
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