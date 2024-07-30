Шарль де Голль проклял бы Макрона за Олимпиаду с голым "смурфиком", заявила Захарова

Французский лидер Эмманюэль Макрон забыл историю своей страны и превращает государство в антихристианское. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, говоря о скандальном открытии Олимпиады в столице Пятой республики.

По её словам, публичное надругательство и осквернение христианства во время церемонии стали логическим продолжением "крестового похода Парижа против самого себя".

"Некогда "христианнейшая из наций", а ныне режим Макрона стал мелким богоборческим государством, превратившись из архихристианской нации в антихристианскую", — отметила Захарова в телеграм-канале вечером во вторник, 30 июля.

В этой связи дипломат решила напомнить Франции о её истории. По словам Захаровой, страна была верна папе римскому, даже когда все европейские государства "пылали в огне Реформации". Она подчеркнула: чтобы стать королём в Париже, будущие монархи принимали католицизм. В их числе Генрих IV Наваррский. А Наполеон короновался из рук Папы Пия VII, который специально приехал во французскую столицу, ведь ему было важно сохранить христианскую традицию. Придавал большое значение этому и светский глава государства генерал Шарль де Голль.

"Знал бы он, что ждёт Францию в первой четверти XXI столетия, проклял бы тех, кто посмел глумиться над страной. Как пишут историки, генерал де Голль до последнего дня своей жизни хранил молитвенные чётки, освящённые папой римским Павлом VI", — обратила внимание Захарова.

По её словам, пожар в соборе Парижской Богоматери не был настолько сильным ударом для религиозной культуры страны, как реставрация храма. Дипломат напомнила, что жена президента Брижит Макрон предложила увенчать сооружение фаллическим символом. К счастью, не срослось, заключила официальный представитель МИД РФ.