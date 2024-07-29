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29 июля, 15:24

Захарова высмеяла восторги мэра Парижа по поводу гей-шабаша на открытии Олимпиады

Спикер МИД Захарова предположила, что купание в Сене отразилось на мэре Парижа

Если мэр Парижа Анн Идальго считает церемонию открытия Олимпийских игр во Франции достойным шоу, то, вероятно, купание в Сене не прошло для неё бесследно. Об этом с иронией заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

"Она же в Сене искупалась — видимо, не без последствий", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

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Напомним, 26 июля в Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр. Многих шокировало появление на сцене трансов и других ЛГБТ* персон, которые разыграли сцену последней трапезы Христа. Кульминацией сцены стал вынос огромного блюда с голым полноватым мужчиной. Недовольны таким шоу остались и сами французы. Однако Идальго, которая устраивала заплыв в Сене, заявила, что осталась довольна церемонией открытия ОИ.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

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Telegram / МИД России

Александра Мышляева
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