Захарова высмеяла восторги мэра Парижа по поводу гей-шабаша на открытии Олимпиады
Спикер МИД Захарова предположила, что купание в Сене отразилось на мэре Парижа
Если мэр Парижа Анн Идальго считает церемонию открытия Олимпийских игр во Франции достойным шоу, то, вероятно, купание в Сене не прошло для неё бесследно. Об этом с иронией заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
"Она же в Сене искупалась — видимо, не без последствий", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Напомним, 26 июля в Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр. Многих шокировало появление на сцене трансов и других ЛГБТ* персон, которые разыграли сцену последней трапезы Христа. Кульминацией сцены стал вынос огромного блюда с голым полноватым мужчиной. Недовольны таким шоу остались и сами французы. Однако Идальго, которая устраивала заплыв в Сене, заявила, что осталась довольна церемонией открытия ОИ.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
Telegram / МИД России