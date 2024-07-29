Захарова высмеяла восторги мэра Парижа по поводу гей-шабаша на открытии Олимпиады

Если мэр Парижа Анн Идальго считает церемонию открытия Олимпийских игр во Франции достойным шоу, то, вероятно, купание в Сене не прошло для неё бесследно. Об этом с иронией заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.