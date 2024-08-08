Адвокат объяснил россиянам, можно ли наказать слишком "пахучего" пассажира

Часто некоторые пассажиры общественного транспорта шокируют попутчиков резкими запахами, далеко не всегда приятными. Поездка в таком случае становится настоящим мучением. Можно ли привлечь к ответственности дурнопахнущего человека, Life.ru рассказал адвокат Станислав Дроботов.

Существуют разные правила перевозки пассажиров, и каждые из них могут диктовать разные условия, в том числе отказ в услугах транспорта. Все зависит от конкретного перевозчика. Однако есть формальная сторона, а есть такая, которую необходимо доказать в случае оспаривания. Если гражданин подаст жалобу на попутчика, который издаёт неприятный запах, перевозчику будет сложно доказать обратное. Станислав Дроботов Адвокат

Остаётся вопрос — как зафиксировать обстоятельство "ароматности"? Теоретически могут быть свидетели, которые захотят дать показания. Однако как говорит Дроботов, понадобится взять контакты этих пассажиров, права которых нарушаются из-за неприятного запаха, и в дальнейшем привлекать их к каким-то административным разборкам. Второй вопрос — как определить интенсивность запаха? Кроме того, это могут быть разные "ароматы": примеру, запах человека без места жительства, либо запах парфюма, который может нравиться не всем.

Однако эффективных методов борьбы с таким обстоятельством нет, предупреждает адвокат.

"Есть возможность привлечь человека за неприятный запах в общественном транспорте, если это бомж. Да, его можно высадить из транспорта, и вряд ли он будет куда-то жаловаться. Но, опять же, привлечь к административной ответственности не получится, ибо как зафиксировать это нарушение? Даже свидетельские показания будут малоэффективны. А если человек, которого высадили, будет жаловаться, защититься от его претензий будет сложно, и доказать то, что был токсичный запах — невозможно", — заключил собеседник Life.ru.