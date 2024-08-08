Путин наградил Газзаева орденом на 70-летний юбилей Путин наградил Газзаева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени 8 августа, 10:18 Валерий Газзаев. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении бывшего главного тренера московского ЦСКА, эксперта — консультанта комитета сборных команд РФС Валерия Газзаева. Он удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени.

"За большой вклад в развитие и популяризацию отечественного спорта наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Газзаева Валерия Георгиевича", — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.

7 августа Газзаеву исполнилось 70 лет. Он один из самых титулованных российских тренеров. ЦСКА под его руководством смог выиграть Кубок Уефа в 2005 году.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что наша сборная по футболу в сентябре проведёт два товарищеских матча. При этом он не стал раскрывать предполагаемых соперников.

Авторы Татьяна Миссуми