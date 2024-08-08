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Путин наградил Газзаева орденом на 70-летний юбилей

Путин наградил Газзаева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

8 августа, 10:18
Валерий Газзаев. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Валерий Газзаев. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении бывшего главного тренера московского ЦСКА, эксперта — консультанта комитета сборных команд РФС Валерия Газзаева. Он удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени.

"За большой вклад в развитие и популяризацию отечественного спорта наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Газзаева Валерия Георгиевича", говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.

7 августа Газзаеву исполнилось 70 лет. Он один из самых титулованных российских тренеров. ЦСКА под его руководством смог выиграть Кубок Уефа в 2005 году.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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