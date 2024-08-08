ВС России уничтожили украинский истребитель МиГ-29 и 12 снарядов HIMARS

Российские военные уничтожили украинский самолёт МиГ-29, а также поразили 12 американских снарядов HIMARS. Об говорится в сводке Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, а также уничтожены 12 реактивных снарядов HIMARS производства США и 80 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 21 вне зоны проведения СВО", — говорится в сообщении военного ведомства.

Там также рассказали, что всего с начала СВО российские бойцы поразили 636 самолётов и 278 вертолётов, 29 402 дронов, 563 ЗРК, 16 937 танков, 1398 боевых машин РСЗО, 12 976 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 24 528 единицы боевой автомобильной техники противника.