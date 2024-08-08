В зоне СВО поражён украинский цех сборки беспилотных летательных аппаратов

Российские военные в зоне СВО успешно поразили цех сборки беспилотных летательных аппаратов противника. Об этом отчитались на брифинге 8 августа в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, нашей оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 164 районах.

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А ранее противовоздушная оборона России смогла отбить атаки с применением БПЛА, которые были совершены по объектам на территории страны. Нападения со стороны киевского режима пресекли в ночь с 7 на 8 августа