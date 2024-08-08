В зоне СВО поражён украинский цех сборки беспилотных летательных аппаратов
Российские военные в зоне СВО успешно поразили цех сборки беспилотных летательных аппаратов противника. Об этом отчитались на брифинге 8 августа в пресс-службе Минобороны.
По данным ведомства, нашей оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 164 районах.
А ранее противовоздушная оборона России смогла отбить атаки с применением БПЛА, которые были совершены по объектам на территории страны. Нападения со стороны киевского режима пресекли в ночь с 7 на 8 августа
Александр Полегенько/ТАСС