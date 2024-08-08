ВСУ потеряли 660 солдат и два БТР в боях с российскими войсками "Юг"

Подразделения группировки российских войск "Юг" смогли занять выгодные рубежи и нанести огневое поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике. Противник потерял сотни солдат, сообщает Минобороны России.

"Нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 67-й механизированных, 5-й и 10-й штурмовых, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр, Григоровка, Острое, Ивано-Дарьевка и Выемка ДНР. Отражены две контратаки формирований 5-й штурмовой бригады ВСУ", — сказано в ежедневной сводке МО РФ.

В результате противник потерял до 660 военнослужащих, два бронетранспортёра, в том числе БТР М113 из США, девять автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 155-мм самоходные артиллерийские установки, британскую 155-мм гаубицу FH-70, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".