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Регион
8 августа, 10:47

ВСУ потеряли 660 солдат и два БТР в боях с российскими войсками "Юг"

Подразделения группировки российских войск "Юг" смогли занять выгодные рубежи и нанести огневое поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике. Противник потерял сотни солдат, сообщает Минобороны России.

"Нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 67-й механизированных, 5-й и 10-й штурмовых, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр, Григоровка, Острое, Ивано-Дарьевка и Выемка ДНР. Отражены две контратаки формирований 5-й штурмовой бригады ВСУ", — сказано в ежедневной сводке МО РФ.

ВСУ потеряли до 680 военнослужащих в зоне работы Южной группировки ВС РФ
ВСУ потеряли до 680 военнослужащих в зоне работы Южной группировки ВС РФ

В результате противник потерял до 660 военнослужащих, два бронетранспортёра, в том числе БТР М113 из США, девять автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 155-мм самоходные артиллерийские установки, британскую 155-мм гаубицу FH-70, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".

Ранее ВСУ также потеряли до 620 военнослужащих. Самые тяжёлые бои для противника оказались в районе Часова Яра, а также у населённых пунктов Предтечино, Трудовое, Константиновка, Катериновка и Верхнекаменское. Кроме того, ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".

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Telegram / Минобороны России

Наталья Афонина
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