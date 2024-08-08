Россиянам рассказали о судьбе системы all inclusive в отелях Турции

Российским туристам не стоит бояться отмены системы "всё включено" в турецких отелях, по крайней мере в ближайшее время. Об этом заявил генеральный директор туристической компании "Арт-тур" и вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов.

"Эти разговоры ведут несколько лет. Особенно активными они стали после пандемии, потому что в мире довольно быстро выросли цены на продукты и алкоголь. Спиртное — одна из основных статей расхода бюджета отелей, которые предоставляют услугу all inclusive", — отметил эксперт в беседе с 360.ru.

Расходы отелей в последние годы увеличились и по другим причинам. В частности, поменялись предпочтения самих туристов. Сейчас многие отдыхающие придерживаются здорового образа жизни: не пьют алкоголь, не едят мясо и пищу, содержащую лактозу. Из-за этого много продуктов ежедневно отправляется на помойку. В связи с этим система "всё включено" будет видоизменяться, однако её вряд ли отменят совсем.

"Турецкий бизнес — не государственные организации, а сложный механизм из разных отелей и людей. Никто из них не хочет быть первым и нарушать систему. В Турции большая конкуренция. От отеля клиенты просто побегут в другую гостиницу, потому что выработалась привычка отдыхать по all inclusive не только у россиян, но и у других туристов", — отметил Арутюнов.