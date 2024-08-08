Польша приняла "революционное" решение из-за России
Bloomberg: Польша укрепит свои восточные границы из-за СВО на Украине
Польша решила укрепить свои восточные границы из-за российской военной спецоперации на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра внутренних дел республики Томаша Семоняка.
"Это революционный проект, он изменит систему гражданской защиты", — сказал глава польского МВД.
По его словам, Варшава планирует инвестировать миллиарды злотых в укрепление своего восточного флага. Всё потому, что страна видит возможные угрозы со стороны России на фоне специальной военной операции на Украине.
Ранее Life.ru рассказал о том, что Вооружённые силы Польши начали операцию "Воздушная заря" на востоке страны. Основной целью манёвров стала "защита воздушного пространства от объектов", незаконно нарушающих его. Армия Польши планирует на постоянной основе мониторить воздушное пространство, реагировать на нарушения и нейтрализовать их.
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