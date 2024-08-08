Польша приняла "революционное" решение из-за России

Польша решила укрепить свои восточные границы из-за российской военной спецоперации на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра внутренних дел республики Томаша Семоняка.

"Это революционный проект, он изменит систему гражданской защиты", — сказал глава польского МВД.

По его словам, Варшава планирует инвестировать миллиарды злотых в укрепление своего восточного флага. Всё потому, что страна видит возможные угрозы со стороны России на фоне специальной военной операции на Украине.