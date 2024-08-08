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Регион
8 августа, 11:15

Врач назвал минимальную для купания температуру воды

Врач Осипов: Купаться в воде ниже +19 градусов может быть опасно

В российских регионах постепенно стала спадать жара. А это значит, что начинает снижаться и температура воды в реках и озерах. При этом купаться ещё можно, пока минимальные показатели не опустятся до опасных значений. Об этом заявил интернет-изданию Regions.ru заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

По словам медика, купаться можно до тех пор, пока вода в открытых водоёмах не опустится ниже +17…+19 градусов. И то, эти значения уже нежелательны для организма человека.

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"Вообще самыми комфортными считаются показатели выше +25 градусов, поэтому при +21…+23 градусов устраивать заплывы также небезопасно", — отметил Осипов.

Врач подчеркнул, что особенно опасно купаться в холодной воде людям с хроническими заболеваниями сердца, лёгких, почек, а также тем, кому больше 60 лет.

Отличной альтернативой открытым водоёмам станет бассейн. Его самостоятельно можно оборудовать на даче. Цена на надувные бассейны сегодня колеблется от 5 до 50 тысяч рублей — в зависимости от габаритов и бренда. К плюсам можно отнести дешевизну, мобильность и быстроту установки. Чтобы надуть или сдуть бассейн, у вас уйдёт не больше 30 минут.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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