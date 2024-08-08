Врач назвал минимальную для купания температуру воды

В российских регионах постепенно стала спадать жара. А это значит, что начинает снижаться и температура воды в реках и озерах. При этом купаться ещё можно, пока минимальные показатели не опустятся до опасных значений. Об этом заявил интернет-изданию Regions.ru заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

По словам медика, купаться можно до тех пор, пока вода в открытых водоёмах не опустится ниже +17…+19 градусов. И то, эти значения уже нежелательны для организма человека.

"Вообще самыми комфортными считаются показатели выше +25 градусов, поэтому при +21…+23 градусов устраивать заплывы также небезопасно", — отметил Осипов.

Врач подчеркнул, что особенно опасно купаться в холодной воде людям с хроническими заболеваниями сердца, лёгких, почек, а также тем, кому больше 60 лет.