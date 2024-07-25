Россиянам рассказали, как легко и недорого устроить бассейн на даче Эксперт Васильев: Участок под бассейн лучше выбирать с солнечной стороны 25 июля, 12:52 Россиянам рассказали, как организовать водоём для купания на дачном участке. Обложка © Unsplash / Joana Pires

Если отпуск этим летом не предвидится, но желание искупаться всё же присутствует, проблему можно легко решить при помощи надувного бассейна. Сравнительно дешёвый и компактный, он станет отличным дополнением для отдыха на дачном участке. О том, как выбрать идеальный вариант, в беседе с Life.ru рассказал строительный эксперт Федор Васильев.

Цена на надувные бассейны сегодня колеблется от 5 до 50 тысяч рублей — в зависимости от габаритов и бренда. К плюсам можно отнести дешевизну, мобильность и быстроту установки. Чтобы надуть или сдуть бассейн, у вас уйдёт не больше 30 минут. Из минусов стоит отметить низкую прочность и небольшой размер, так как такие бассейны бывают не больше четырёх метров. В процессе использования бассейн придётся периодически подкачивать, так как со временем конструкция будет сдуваться. Федор Васильев Строительный эксперт, директор компании "Главснаб"

По словам специалиста, снизить риск неожиданного прокола бассейна и избавить себя от обязанности постоянно подкачивать его можно за счёт покупки более дорогого — каркасного — бассейна. Ценник на качественные модели варьируется в пределах от 15 до 150 тысяч рублей, однако именно такой вариант идеально подойдёт для большой семьи и прослужит гораздо дольше — вплоть до десяти лет.

Конструкция у каркасного бассейна основательная и состоит из каркаса — стержневого или секционного — и полимерной чаши, которая имеет сливное отверстие и в некоторых случаях дополнительные отверстия для фильтрационного оборудования. Устанавливать такой бассейн нужно на специальный фундамент из песка, чтобы не было перепада высот, пояснил директор компании "Главснаб".

Перед тем как покупать бассейн, следует определиться с количеством людей и, соответственно, с размером. Чтобы прикинуть площадь участка под бассейн, нужно добавить к его длине и ширине по одному метру для комфортного передвижения, а затем начать вычисления. Место под бассейн лучше выбирать с солнечной стороны и без перепадов высот. Также необходимо учитывать наличие канализации, если планируется использовать бассейн с фильтром.

Ещё один крайне важный момент: за бассейном нужно регулярно ухаживать. Конечно, намного проще в быту с надувным вариантом. В нём достаточно менять воду несколько раз в неделю и протирать губкой с моющим средством. Мусор с поверхности можно убирать сачком, а чтобы листья, трава и насекомые не падали внутрь, закрывать его тентом, когда он стоит без дела.

Сложнее с большими каркасными бассейнами. В них не обойтись без системы фильтрации и специальной химии. Стоимость фильтр-насоса колеблется примерно в диапазоне от 10 до 20 тысяч рублей — в зависимости от типа и скорости фильтрации. Из бытовой химии потребуются хлорка и средства для регулирования рН воды, что выйдет дополнительно в шесть-семь тысяч рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, как не подхватить диарею и инфекции в дачном бассейне. Важно со всей серьёзностью подходить к очистке воды, отметил эксперт.