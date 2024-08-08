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8 августа, 11:57

Психолог рассказал о связи ночных кошмаров и одиночества

Психолог Мелёхин: Одинокие люди чаще страдают от ночных кошмаров

Чувство одиночества может привести к такому опасному состоянию, как психалгия. Оно сопровождается эмоциональной болью и появлением ночных кошмаров. Об этом заявил aif.ru кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелёхин.

"Эта боль, которая присутствует внутри, которая практически не обрабатывается, копится ощущение непонятости, изоляции, часто обрабатывается у человека в виде сновидения", — отметил психолог.

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Часто одинокие люди видят во сне, как их бросают, рушатся дома, мосты, они что-то теряют или расстаются. Даже в состоянии покоя сквозит тема небезопасности, потери и трудностей.

"Эти сны становятся диагностическим признаком. Они указывают, что у человека наблюдается чувство одиночества", рассказал специалист.

Он также добавил, что лечение одиночества поможет снизить частоту ужасных сновидений и нормализовать эмоциональное состояние человека.

В последнее время среди мужчин активно развивается тренд на холостяцкую жизнь. Несмотря на то, что у такого положения есть ряд плюсов: полная свобода, финансовая независимость и безотчётность, — существуют и минусы. Отсутствие семьи и чувство одиночества особенно ярко ощущаются в сложные периоды жизни, когда нужны поддержка, забота и внимание.

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freepik

Алёна Зиновьева
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