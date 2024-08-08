Психолог рассказал о связи ночных кошмаров и одиночества

Чувство одиночества может привести к такому опасному состоянию, как психалгия. Оно сопровождается эмоциональной болью и появлением ночных кошмаров. Об этом заявил aif.ru кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелёхин.

"Эта боль, которая присутствует внутри, которая практически не обрабатывается, копится ощущение непонятости, изоляции, часто обрабатывается у человека в виде сновидения", — отметил психолог.

Часто одинокие люди видят во сне, как их бросают, рушатся дома, мосты, они что-то теряют или расстаются. Даже в состоянии покоя сквозит тема небезопасности, потери и трудностей.

"Эти сны становятся диагностическим признаком. Они указывают, что у человека наблюдается чувство одиночества", — рассказал специалист.

Он также добавил, что лечение одиночества поможет снизить частоту ужасных сновидений и нормализовать эмоциональное состояние человека.