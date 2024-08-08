Ситуация бесповоротная: Алаудинов сообщил о критическом положении ВСУ на Донецком направлении

Украинская армия терпит поражение на Донецком направлении. Об этом сообщил командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления МО РФ Апти Алаудинов в личном телеграм-канале.

"Фронт уже посыпался на Донецком направлении, <...> для них [ВСУ] ситуация бесповоротная", — сообщил он.

Ранее в Минобороны сообщали, что подразделения группы "Юг" ВС РФ улучшили позиции в ДНР и нанесли удары по личному составу и технике сразу нескольких бригад противника. Противник потерял до 660 военнослужащих, два БТРа, девять автомобилей, а также множество артиллерийских орудий.