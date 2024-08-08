Ситуация бесповоротная: Алаудинов сообщил о критическом положении ВСУ на Донецком направлении
Алаудинов заявил об обрушении фронта ВСУ на Донецком направлении
Украинская армия терпит поражение на Донецком направлении. Об этом сообщил командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления МО РФ Апти Алаудинов в личном телеграм-канале.
Апты Алаудинов о положении ВСУ на Донецком направлении. Видео © Telegram / "Апти Алаудинов "АХМАТ"
"Фронт уже посыпался на Донецком направлении, <...> для них [ВСУ] ситуация бесповоротная", — сообщил он.
Ранее в Минобороны сообщали, что подразделения группы "Юг" ВС РФ улучшили позиции в ДНР и нанесли удары по личному составу и технике сразу нескольких бригад противника. Противник потерял до 660 военнослужащих, два БТРа, девять автомобилей, а также множество артиллерийских орудий.
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