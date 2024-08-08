Мохнатые тарантулы "оккупировали" Кузбасс

Больших мохнатых пауков стали замечать в кемеровском Белове. По словам местных, волосатых существ можно встретить во дворах, гаражах и даже на шторах в квартирах. Как отметили в администрации региона в беседе с изданием "Подъём", это южнорусский тарантул (мизгирь), которого не стоит бояться.

Шокирующая находка жителей Кузбасса. Фото © Telegram / Подъём

"Кузбассовцы заметили южнорусского тарантула — самого крупного из пауков, которые встречаются в Кузбассе. Это обычный вид, обитающий на территории региона. Для человека серьёзной опасности не представляет", — рассказали в правительстве, отметив, что увеличение популяции паукообразных выявлено не было.

Шокирующая находка жителей Кузбасса. Фото © Telegram / Подъём

Хоть в виде таких существ мало приятного, однако они совсем не опасные и даже полезные. По данным открытых источников, такие пауки — отличные охотники, которые охраняют территорию от жуков, мух, комаров, мошек и червей. Однако специалисты советуют не трогать представителей фауны: укус мизгирей не смертелен, но неприятен и может вызвать аллергию. Увеличение количества мохнатых насекомых связывают со слишком жарким летом.