Россия отказалась от кибертурниров по League of Legends из-за ЛГБТ*-персонажей

В России отказались от проведения кибертурниров по игре League of Legends из‑за ЛГБТ*-персонажей, которые были добавлены разработчиками, чтобы сделать LOL "более гостеприимным и инклюзивным местом". Об этом рассказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

"Компания проводит агрессивную политику с точки зрения продвижения ЛГБТ*-направлений, а это уже противоречит российским законам. Поэтому Федерация компьютерного спорта России не проводит соревнований по League of Legends и Valorant. Соревнования по этим дисциплинам в стране мы решили не проводить", — передаёт слова Смита RTVi.

Ранее Life.ru рассказал о том, как хакеры продолжают следить за экранами компьютеров в России. Новую систему слежения разработали учёные из Уругвая. Теперь с помощью ИИ можно шпионить за содержимым экрана, улавливая электромагнитное излучение от видеокабелей.