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8 августа, 13:53

Жар и пузыри по телу: Врачи спасли 15-летнюю россиянку со зловещим синдромом Лайелла

В Уфе врачи спасли жизнь 15-летней девочке с редчайшей аллергией на лекарства

В Уфе команде врачей-аллерголов удалось стабилизировать состояние 15-летней девочки с редчайшим синдромом Лайелла. Это тяжёлое заболевание аллергической природы с поражением всего кожного покрова и слизистых. Его ещё называют злокачественной пузырчаткой или острым эпидермальным некролизом.

Пациентка с острым эпидермальным некролизом. Фото © министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин

Пациентка с острым эпидермальным некролизом. Фото © министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин

Пациентка поступила в республиканскую детскую клиническую больницу с жалобами на очаговые и крайне болезненные высыпания по всему телу и повышение температуры до 39 градусов. У школьницы были поражены даже слизистые, состояние было тяжёлым, были нарушены функции всех органов, к тому же возрастал риск присоединения инфекции, ведь кожа в таком состоянии явно утратила барьерную функцию.

Состояние угрожало жизни ребёнка, но врачи смогли подобрать специализированную терапию, в результате которой состояние юной пациентки улучшилось.

"Вы спросите, что могло вызвать столь бурную реакцию организма? Это аллергия на препарат, который девочка ранее не принимала. Синдром Лайелла встречается крайне редко из-за непереносимости некоторых лекарств. К сожалению, предсказать данную патологию нельзя", — рассказал у себя в соцсетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

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Обложка ©

Shutterstock/ FOTODOM / fotohay

Алексей Берковиц
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