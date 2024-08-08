Главу Сергиева Посада Дмитрия Акулова вызвали на допрос в СК как свидетеля

Глава Сергиево-Посадского округа Подмосковья Дмитрий Акулов находится на допросе в СК РФ. Об этом Life.ru сообщил знакомый с ситуацией источник.

По его данным, чиновник проходит как свидетель по уголовному делу, а не задержанный. Пока что нет информации о том, в рамках какого именно дела Акулов даёт показания.