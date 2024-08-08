Главу Сергиева Посада Дмитрия Акулова вызвали на допрос в СК как свидетеля
Глава Сергиево Посадского округа Дмитрий Акулов. Обложка © Администрация Сергиево-Посадского городского округа
Глава Сергиево-Посадского округа Подмосковья Дмитрий Акулов находится на допросе в СК РФ. Об этом Life.ru сообщил знакомый с ситуацией источник.
По его данным, чиновник проходит как свидетель по уголовному делу, а не задержанный. Пока что нет информации о том, в рамках какого именно дела Акулов даёт показания.
А вот экс-мэром Астрахани Олегом Полумордвиновым правоохранители заинтересовались по-серьёзному. Сегодня Life.ru рассказывал, что бывший градоначальник был задержан вместе с несколькими другими городскими чиновниками. Известно о возбуждении уголовного дела по факту покушения на мошенничество при выполнении муниципального заказа по осуществлению работ в сфере дорожного хозяйства