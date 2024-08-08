Дерево придавило мужчину в машине во время грозы в Москве В Москве водитель получил травмы позвоночника после падения дерева на машину 8 августа, 14:30 В Москве дерево упало на машину. Видео © Life.ru

В Москве водителя автомобиля придавило деревом во время грозы и ливня. По предварительной информации, у пострадавшего диагностированы перелом ключицы и травма позвоночника. Life.ru публикует кадры с места ЧП.

В Москве дерево упало на машину. Видео © Life.ru

Дерево упало в одном из дворов в районе Щукино на ул. Гамалеи. Серьёзно повреждена легковушка. Удар пришёлся по лобовому стеклу и одному из бортов. Сейчас территорию оцепили. На месте работают городские службы, освобождая проезд по двору.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области из-за падения дерева на палатку погибла девятилетняя девочка. Трагедия произошла 5 июля на территории кемпинга в лесу около озера Тургояк. Сосна обрушилась на туристическую палатку, где находилось двое детей. В результате девочка скончалась на месте, а её шестимесячная сестра с травмой головы была доставлена в реанимацию. По данному фату возбуждено уголовное дело.

Авторы Татьяна Миссуми