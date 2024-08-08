Застрявшим в Анапе туристам подсказали способ покинуть курорт, не покупая билеты за 70 тысяч

Туристы, которые заранее не купили себе билеты из Анапы, столкнулись с неприятной ситуацией. Люди буквально оказались заложниками курортного города из-за резкого взлёта цен на обратный путь. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин в беседе с RT подсказал способы покинуть курорт без больших трат.

"Я понимаю, что есть люди, которые не знают, сколько времени они пробудут, но таких меньшинство. В основном люди едут дней на десять и знают, что им нужно вернуться. Надо было составить хотя бы кривой и сложный маршрут для возвращения", — заметил он.

По словам Ромашкина, из Анапы можно добраться до Ставрополя — туда ехать чуть больше 400 километров. Он посоветовал туристам арендовать автомобиль, на двоих получится по четыре тысячи с человека. Кроме того, можно уехать в Сочи, а оттуда уже лететь домой.

"Варианты есть, но их надо готовить заранее", — подытожил эксперт.