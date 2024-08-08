Многодетным петербурженкам напомнили, кто может вызвать бесплатную няню

Услугой "социальная няня" в Северной столице воспользовались уже 500 семей. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала начальник отдела социальной защиты семьи и детей Управления социальной защиты материнства и детства, семейной и демографической политики Комитета по социальной политике города Ольга Крутова.

"Такая услуга предоставляется в Петербурге с 2019 года. Такую услугу уже получили 500 семей. Это услуга по кратковременному присмотру за детьми. Предоставляется она семьям, которые воспитывают двух и более детей до 1,5 лет, родившихся одновременно", — рассказала Ольга Крутова.

Такими нянями являются профессиональные специалисты. Они уже прошли обучение по работе с малышами и также продолжают проходить повышение квалификации на базе родильного дома № 10. Услуга предоставляется на дому.