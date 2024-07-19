В Москве подорожали няни

В Москве наблюдается самый высокий годовой темп прироста цен на услуги: он увеличился до 10,72% в июне 2024 года с 10,38% в мае. В частности, из-за высокого спроса на нянь и снизившегося предложения этот сервис в июне подорожал в годовом выражении значительнее по сравнению с другими регионами округа. Об этом Life.ru сообщили в ГУ Банка России по ЦФО.

Кроме того, в столице вырос и годовой темп прироста цен на продукты: он составил 9,35% в июне 2024 года после 8,65% в мае. А темп прироста цен на непродовольственные товары, наоборот, снизился и составил 8,03% в июне 2024 года после 8,30% в мае.

В целом же в июне в Москве годовая инфляция составила 9,45% (9,16% в мае), а по России эти цифры составили 8,59% (8,30% в мае).

"При этом текущее инфляционное давление остаётся выше, чем в первом квартале 2024 года, и пока не демонстрирует устойчивого снижения. Основная причина — высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения", — добавили в ЦБ.