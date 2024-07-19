В Москве подорожали няни
ЦБ: В Москве наблюдается самый высокий годовой темп прироста цен на услуги
В Москве наблюдается самый высокий годовой темп прироста цен на услуги: он увеличился до 10,72% в июне 2024 года с 10,38% в мае. В частности, из-за высокого спроса на нянь и снизившегося предложения этот сервис в июне подорожал в годовом выражении значительнее по сравнению с другими регионами округа. Об этом Life.ru сообщили в ГУ Банка России по ЦФО.
Кроме того, в столице вырос и годовой темп прироста цен на продукты: он составил 9,35% в июне 2024 года после 8,65% в мае. А темп прироста цен на непродовольственные товары, наоборот, снизился и составил 8,03% в июне 2024 года после 8,30% в мае.
В целом же в июне в Москве годовая инфляция составила 9,45% (9,16% в мае), а по России эти цифры составили 8,59% (8,30% в мае).
"При этом текущее инфляционное давление остаётся выше, чем в первом квартале 2024 года, и пока не демонстрирует устойчивого снижения. Основная причина — высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения", — добавили в ЦБ.
В последние годы в России востребованы услуги нянь. Специалистов в этой сфере не хватает, и их зарплата может составлять 100–200 тысяч в месяц в зависимости от квалификации. Кстати, в скором времени в России могут начать обучать желающих работать в сфере по присмотру и уходу за детьми. В программу образовательных учреждений может быть внесён практический модуль для обучения по профессии "няня".