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8 августа, 14:59

В Санкт-Петербурге методом ЭКО рождается 2,5 тыс. детей в год

В Санкт-Петербурге методом ЭКО рождается 2,5 тысячи детей в год. Об этом сообщила начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Северной столицы Яна Панютина.

"Около 4 тысяч квот в Петербурге выделяется на ЭКО. С каждым годом их становится больше. И из этих 4 тысяч методом ЭКО рождается около 2,5 тысячи детей", — отметила Панютина в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге женщина смогла родить второго малыша, несмотря на врождённое отсутствие яичников. По словам доктора медицинских наук Евгения Михайлина, появление на свет детей в подобных ситуациях возможно только при комплексной терапии и процедуре ЭКО. Кроме того, большую роль в том, что пациентка смогла стать матерью, сыграл профессионализм врачей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Александра Мышляева
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