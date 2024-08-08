В Санкт-Петербурге методом ЭКО рождается 2,5 тыс. детей в год

В Санкт-Петербурге методом ЭКО рождается 2,5 тысячи детей в год. Об этом сообщила начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Северной столицы Яна Панютина.

"Около 4 тысяч квот в Петербурге выделяется на ЭКО. С каждым годом их становится больше. И из этих 4 тысяч методом ЭКО рождается около 2,5 тысячи детей", — отметила Панютина в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".