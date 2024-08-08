Журову возмутила безнаказанность украинки на Олимпиаде после скандала с надписью на лодке
Депутат Журова: Надпись украинской каноистки нарушила регламент Олимпиады
Каноистке Рыбачок пришлось закрашивать надпись "Я украинка". Обложка © Telegram / "Политика страны"
Украинская каноистка Анастасия Рыбачок повела себя некорректно и нарушила правила Олимпиады в Париже, разместив на лодке надпись: "Я украинка". Однако вряд ли случившееся можно расценить как политический скандал. Таким мнением с NEWS.ru поделилась депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
"На Олимпиаде и чемпионате мира все надписи на лодках заранее согласуются с международной федерацией. Если что-то появляется непосредственно перед Олимпиадой, в частности лишние буквы, лозунги, цвета, всё это должно согласовываться, — объяснила она.
По её словам, ситуацию можно сравнить с инцидентом, когда российский гимнаст Иван Куляк вышел на церемонию награждения в форме с буквой Z. Его поступок был расценен как "политическая акция". В итоге Рыбачок не была дисквалифицирована, а Куляк был, заметила парламентарий. Она подчеркнула, что на Олимпиаде всё должно быть нейтрально вне зависимости от позиции и предпочтений спортсмена.
Напомним, на Олимпиаде в Париже украинскую каноистку Анастасию Рыбачок заставили закрасить фразу на лодке I am Ukrainian ("Я украинка"). Она рассказала, что Международная федерация каноэ увидела в надписи пропаганду.