Журову возмутила безнаказанность украинки на Олимпиаде после скандала с надписью на лодке

Украинская каноистка Анастасия Рыбачок повела себя некорректно и нарушила правила Олимпиады в Париже, разместив на лодке надпись: "Я украинка". Однако вряд ли случившееся можно расценить как политический скандал. Таким мнением с NEWS.ru поделилась депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

По её словам, ситуацию можно сравнить с инцидентом, когда российский гимнаст Иван Куляк вышел на церемонию награждения в форме с буквой Z. Его поступок был расценен как "политическая акция". В итоге Рыбачок не была дисквалифицирована, а Куляк был, заметила парламентарий. Она подчеркнула, что на Олимпиаде всё должно быть нейтрально вне зависимости от позиции и предпочтений спортсмена.