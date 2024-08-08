Турист нацарапал инициалы на стене древнего дома жриц-девственниц в Помпеях

Свои инициалы на стене Дома весталок — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — нацарапал британский турист. Также он не забыл об инициалах своих дочерей и добавил их рядом со своими. Подробности истории сообщает итальянское новостное агентство Secolo d'Italia.

Пометить территорию 37-летний мужчина решил с помощью тупого предмета. Он вырезал пять надписей на стене Дома весталок — жриц-девственниц богини Весты. Данный объект построили аж 2000 лет назад.

Обнаружить надписи смогли сотрудники Археологического парка Помпеи, правда, мужчина к тому времени уже покинул культурное учреждение. В результате британца опознали и сообщили о нём в прокуратуру. Мужчина же извинился и сказал, что лишь хотел оставить запись о посещении семьёй исторического места.

По данным итальянского издания ANSA, теперь туристу придётся отвечать за содеянное. Его привлекут к ответственности за повреждение памятника культурного наследия и попросят заплатить за восстановление.