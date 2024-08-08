Россиянкам назвали случаи, когда не обойтись без операции по уменьшению груди

Большая грудь у женщин не всегда является поводом для гордости. Порой гипертрофия молочных желез может вызывать жуткий физический дискомфорт и быть причиной ряда заболеваний. Об этом заявил "Газете.ru" пластический хирург Максим Вашин.

По словам специалиста, рост груди может наблюдаться по разным причинам: половое созревание, беременность или эндокринные нарушения. Также к значительному увеличению молочных желез приводит избыточный вес. В таких случаях женщина может сделать уменьшающую маммопластику. Показания к пластической операции могут быть как медицинскими, так и эстетическими.

"Слишком большая грудь может вызывать физический дискомфорт: боли в спине, шее и плечах, кожные раздражения и даже проблемы с дыханием. Кроме того, некоторые девушки испытывают психологические трудности, связанные с непропорционально большой грудью, что может привести к снижению самооценки и социальной изоляции", — отметил хирург.

Врач отметил, что сама операция занимает несколько часов. Период восстановления длится в зависимости от индивидуальных особенностей пациентки: от нескольких недель до нескольких месяцев.