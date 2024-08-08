В Турции дети устроили митинг, чтобы выпросить у Эрдогана игровую площадку 8 августа, 18:41 В Турции дети устроили митинг с требованием построить им площадку. Обложка © freepik

В Турции дети решили привлечь внимание президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана к проблеме отсутствия игровой площадки на их улице весьма оригинальным способом. Кадры их "митинга" разошлись в Сети.

В Турции дети устроили митинг с требованием построить им площадку. Видео © Х / solcugazete

Как сообщается, в городе Орду появилось много новых районов, но инфраструктура за стройкой не поспевает. Дворы часто зарастают травой, а пустыри становятся пристанищем для подростковых банд. В итоге дети решили самостоятельно повлиять на ситуацию. Они прошли колонной вдоль дома, выкрикивая лозунги с требованием к властям уделить внимание проблеме.

В комментариях пользователи оценили смелость детей и отметили, что теперь в Турции можно учиться протестовать с самого детства. А некоторые призвали Эрдогана обратить на малышей внимание: "Смотрите, какая подрастает политически активная часть населения!". Однако пока неизвестно, услышали ли власти просьбы детей.

Ранее сообщалось, что в Турции развернулись "пляжные" протесты из-за шезлонгов отелей. Местное население недовольно тем, что отельеры буквально оккупировали территорию у моря и заставили её своими лежаками. Активисты вышли на митинг с требованием к властям разобраться с ущемлением их прав на пляжный отдых.

Авторы Татьяна Миссуми